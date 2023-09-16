أحمد رزق: أشعر بالفخر لإطلاق اسمي علي الدورة ١٣ لمهرجان الإسكندرية المسرحي

حرص الفنان احمد رزق على توجيه رسالة حب لصناع مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وقال انه سعيد للغاية بأطلاق اسمه علي الدورة ١٣ من المهرجان لان ذلك التكريم جعله يفتخر لانه ينتمي لمدينة عريقة مثل الإسكندرية وان السكندريون سيفهمون جيدا احساسه واختتم رسالته برسالة لجمهور الإسكندرية "اشوفكم بألف خير يوم ٢٢ في افتتاح المهرجان "

و تستعد مدينة الإسكندرية لإستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر ( مسرح بلا إنتاج) يوم ٢٢ سبتمبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة المصرية : أ. د.نيڤين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ،والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام ٢٠٠٨ علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

تحتضن الإسكندرية مدينة الفن والإبداع و الثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط فعاليات المهرجان في الفترة من ٢٢-٢٨ سبتمبر ، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان الكبير " أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها

ينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة )

و تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي).

وكان شارك الفنان أحمد رزق، جمهوره مجموعة صور برفقة الفنان حمدي الميرغني ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق أحمد رزق، على المنشور قائلًا: "الله يتقبل يا حاج حمدي"

“الونش الثاني”

يشار إلى أن آخر أعماله مسرحية "الوش التاني"، بطولة منى زكي، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمد نصر، طاهر أبو ليلة، وتأليف وليد الهندي، وقصة محمد عز الدين، وإخراج أشرف زكي.

وتدور أحداث العمل حول فتاة تطمح الدخول في مجال التمثيل تجسدها منى ذكي، وتحلم بالمشاركة في فيلم سينمائي، لكن والدها ويجسد شخصيته محمد ثروت، يرفض بشدة خوفًا عليها، ويرسم لها حكاية من وحي خياله بأنه زعيم عصابة.