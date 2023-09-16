التشيك.. الآلاف يتظاهرون ضد حكومة يمين الوسط

شهدت مدينة براغ في التشيك احتجاجات مناهضة لحكومة يمين الوسط، في البلاد، حيث تجمع الآلاف من أنصار حزب المعارضة التشيكي الموالي لروسيا، اليوم السبت، منتقدين إدارتها الاقتصادية، ودعمها العسكري لأوكرانيا.

ودعت المعارضة، إلى الاحتجاج، حركة 'المؤيدون'، غير الممثلة في البرلمان، والتي اتخذت موقفًا قوميًّا مؤيدًا لموسكو، ومعاديًّا للغرب.

وقدرت وكالة الأنباء “سي تي كيه”، أن عدد المشاركين، بلغ حوالي 10 آلاف شخص، وهو عدد أقل من حدث مماثل وقع قبل عام في ذروة ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

قال زعيم الحزب الموالي جيندريخ رايشل للحشد في ساحة وينسيسلاس في براغ 'لقد اتخذنا خطوة أخرى اليوم لإبعاد الصخرة التي تمثل حكومة السيد (رئيس الوزراء بيتر) فيالا'.

قال رايشل: 'إنهم عملاء لقوى أجنبية، أشخاص ينفذون الأوامر، دمى عادية، ولا أريد حكومة دمية بعد الآن'، مضيفًا أنه يتعين على جمهورية التشيك استخدام حق النقض ضد أي محاولة من جانب أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في ظل الحكومة الحالية، كانت جمهورية التشيك حليفا وثيقا لأوكرانيا، حيث أرسلت الدبابات وقاذفات الصواريخ والمروحيات وقذائف المدفعية وغيرها من المواد لمساعدة القوات الأوكرانية في محاربة الغزو الروسي.

أشاد رايشل بالسياسات القومية لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووصفها بأنها نموذج يحتذى به ودعا إلى تحالف دول أوروبا الوسطى لمواجهة بروكسل.

كما أعرب عن دعمه لرئيس وزراء سلوفاكيا السابق روبرت فيكو، الذي تبنى موقفًا مناهضًا للغرب بشدة قبل الانتخابات المقررة في 30 سبتمبر.

أدانت المتظاهرة مارسيلا هاجكوفا، وهي أم لثلاثة أطفال، المساعدات العسكرية التي تقدمها الحكومة لأوكرانيا، من بين سياسات أخرى.

وقالت: 'نحن لسنا دولة ذات سيادة، نحن نستمع إلى بروكسل'. 'لماذا يرسلون الأسلحة إلى أوكرانيا، لماذا لا يسعون جاهدين من أجل السلام؟'

انتقد المتظاهرون أيضًا إدارة الحكومة للاقتصاد، الذي عانى من تضخم في خانة العشرات وكان أداؤه أقل من نظرائه الأوروبيين، مع عدم عودة الإنتاج بعد إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.

قالت الشرطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: إنها اعتقلت رجلًا في المسيرة يرتدي رقعة تابعة لشركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة للاشتباه في دعمه للإبادة الجماعية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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