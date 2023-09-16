عاجل
غطاسون يكشفون عن فاجعة مروعة في ميناء درنة الليبية انفصال هيو جاكمان وديبورا لي فيرنيس بعد 27 عامًا|هل مجتمع "الميم" السبب؟ عضو بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي تحدث مع الشعب بالقلب والعقل والمنطق السعودية تضبط أكثر من 15 ألف مخالف خلال أسبوع وكيل جيتور يطرح x70 موديل 2024 ويخطر موزعيه بأحدث قائمة سعرية
السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ7 أهداف

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد قيادة النصر للفوز على الرائد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم.

txt

مدرب النصر: التوقف جعل مباراة الرائد أصعب وهذة نصيحتي للمسؤولين

txt

رونالدو يقود النصر لانتصار مهم على الرائد في الدوري السعودي

وحقق النصر الفوز على الرائد 3-0 في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل رونالدو هدف النصر الثالث في المباراة بالدقيقة 78، ليرفع النجم البرتغالي رصيده إلى 7 أهداف ويتربع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مرور 6 جولات.

موقع النصر في جدول ترتيب الدوري ..

بهذا الانتصار رفع نادي النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب أندية الدوري بعدما حقق الانتصار في 4 مواجهات وتلقى الهزيمة في مواجهتين.

على الجانب الآخر توقف رصيد نادي الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ15 من الترتيب، متلقيًا الهزيمة الرابعة هذا الموسم بعد فوز وحيد وتعادل.

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أزادي.

الجريدة الورقية