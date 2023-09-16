رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ7 أهداف

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد قيادة النصر للفوز على الرائد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وحقق النصر الفوز على الرائد 3-0 في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل رونالدو هدف النصر الثالث في المباراة بالدقيقة 78، ليرفع النجم البرتغالي رصيده إلى 7 أهداف ويتربع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مرور 6 جولات.

موقع النصر في جدول ترتيب الدوري ..

بهذا الانتصار رفع نادي النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب أندية الدوري بعدما حقق الانتصار في 4 مواجهات وتلقى الهزيمة في مواجهتين.

على الجانب الآخر توقف رصيد نادي الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ15 من الترتيب، متلقيًا الهزيمة الرابعة هذا الموسم بعد فوز وحيد وتعادل.

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أزادي.