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السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لقاء حواري عن المهارات الحياتية ببرنامج مشوارى في المنيا

لقاء حواري
لقاء حواري

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت ، تنفيذ مركز شباب مدينة ديرمواس تنفيذ اللقاء الحواري عن المهارات الحياتية، وحضر اللقاء عدد 30 طليعا من أعضاء ورواد مركز الشباب،وذلك في اطار التعاون و التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ، ومنظمة اليونيسيف، ومديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيد برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية بالمحافظة، وفي اولي فعاليات البرنامج بمحافظة المنيا.

 ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من سن 10 سنوات حتي 14 عاما ، ويستمر التنفيذ خلال الفترة من اليوم الأثنين  16 من سبتمبر ، حتي  يوم الأربعاء 20 من نفس الشهر. 

وتناول اللقاء مكون المهارات الحياتية ، من خلال مناقشة عدد من المحاور منها ، مفهوم المهارات الحياتية، مهارات التواصل مع الآخرين، مهارت الإبتكار والإبداع ، مهارات حل المشكلات وصنع القرار ، مهارات إدارة الوقت ، التعاون، التواصل الفعال ، المشاركة، المرونة المعرفية، عقلية النمو و الذكاء العاطفي، أساليب القيادة .

وتم مناقشة الأعضاء أثناء اللقاء  ، و التعرف علي كيفية تنفيذ هذه المهارات و الإستفادة  منها، وقام بالتدريب عبد المطلب محمد عبد الرحمن، تم التنفيذ بحضور مدير المركز، العاملين بمركز شباب مدينة ديرمواس ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة  ، و تنفيذ و متابعة إدارة  الشباب  والرياضة بديرمواس

الجريدة الورقية