لقاء حواري عن المهارات الحياتية ببرنامج مشوارى في المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت ، تنفيذ مركز شباب مدينة ديرمواس تنفيذ اللقاء الحواري عن المهارات الحياتية، وحضر اللقاء عدد 30 طليعا من أعضاء ورواد مركز الشباب،وذلك في اطار التعاون و التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ، ومنظمة اليونيسيف، ومديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيد برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية بالمحافظة، وفي اولي فعاليات البرنامج بمحافظة المنيا.

ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من سن 10 سنوات حتي 14 عاما ، ويستمر التنفيذ خلال الفترة من اليوم الأثنين 16 من سبتمبر ، حتي يوم الأربعاء 20 من نفس الشهر.

وتناول اللقاء مكون المهارات الحياتية ، من خلال مناقشة عدد من المحاور منها ، مفهوم المهارات الحياتية، مهارات التواصل مع الآخرين، مهارت الإبتكار والإبداع ، مهارات حل المشكلات وصنع القرار ، مهارات إدارة الوقت ، التعاون، التواصل الفعال ، المشاركة، المرونة المعرفية، عقلية النمو و الذكاء العاطفي، أساليب القيادة .

وتم مناقشة الأعضاء أثناء اللقاء ، و التعرف علي كيفية تنفيذ هذه المهارات و الإستفادة منها، وقام بالتدريب عبد المطلب محمد عبد الرحمن، تم التنفيذ بحضور مدير المركز، العاملين بمركز شباب مدينة ديرمواس ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس