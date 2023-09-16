أحمد العوضي يهنئ متابعيه: مبروك عليكم انبسط إني قابلتكم

هنأ النجم أحمد العوضي متابعيه الفائزين بمسابقة 100 ألف جنيه حيث كتب قائلًا: "اخواتي الـ11 فازوا بالمسابقة، مبروك عليكم انبسط إني قابلتكم".

قال الفنان أحمد العوضي أن الجمهور هو الذي علمه وهو بدونه لا شئ، مؤكدًا أنه فكر أن يسعدهم من خلال المسابقة.

وأضاف أحمد العوضى قائلًا: "مفيش حد جامد لوحده، ودي حقيقة أنا حاططها في دماغى كويس، الجامد ده بسبب الجمهور اللى بيعمله، واللى ربنا بيصرفه للفنان أو لأى شخص، وبالتالي زي ما الجمهور اللى دايمًا بقول عليهم أخواتي بسطوني حبيت أبسطهم".

كشف الفنان أحمد العوضي عن الموعد النهائي للإعلان عن الفائزين بجائزة مسابقته التي طرحها مؤخرًا، واستقر على توزيع الجائزة على 10 أفراد بدلاً من 4.

وأكد أحمد العوضي في منشور على فيسبوك قائلاً: "هنطلع لايف مع بعض الساعة 12 بليل نقول العشرة الفايزين، محدش ينام بقى".

وكان اقترح الفنان أحمد العوضي، زيادة عدد الفائزين بالمسابقة التي أعلن عنها قبل أيام، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخاصة بالكشف عن أشهر «إفيه» لشخصيتي «الخديوي والكوماندا» في مسلسلي «ضرب نار، واللي ملوش كبير».

وأكد أحمد العوضي قائلًا: “النهاردة آخر يوم في المسابقة والنهاردة هنختار الفايزين مع بعض وأنا مش عايز حد يزعل بالله عليكو إن هو ميكسبش وأنا لو عليا أتمنى أكسب الناس كلها”.

وأضاف أحمد العوضي قائلا إنه لم يكن متوقعا حجم ردود الفعل الكبير على المنشور الذي شاركه مع جمهوره، وتحدث عن أنه كان قد أعلن بأن الفائزين سيكونون أربعة أشخاص فقط، وكل شخص يفوز بمبلغ 25 ألف جنيه، ولذلك اقترح على جمهوره أن يجعلهم عشرة أشخاص، وكل شخص يفوز بمبلغ 15 ألف جنيه حتى لا يغضب أحد.

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن مسابقة ينتج عنها 4 فائزين وتقدر جوائزها بـ 100 ألف جنيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث كتب أحمد العوضي قائلًا: “جايه معايا النهارده أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم هسأل سؤال هختار أربعه إجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود 25 ألف»”.

وأضاف: “أشهر 3 كلمات للخديوي، وأشهر كلمتين للكوماندا، هلم الورق بعد بكره وهختار 4 عشوائي على العهد دايما أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان”.

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على لعب دور البطولة فى فيلم"الإسكندرانى"، وذلك بقيادة المخرج خالد يوسف.

أحمد العوضي وخالد يوسف

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.



وكانت مازحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز زوجها الفنان أحمد العوضى، خلال عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالى.

حيث كتبت ياسمين عبدالعزيز على الصورة قائلة: "ما بيضحك اهو".

وكان أكد النجم أحمد العوضي أن التعاون مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، يتوقف على العمل نفسه، قائلًا: عندما نجحا في مسلسل "اللي مالوش كبير" أردنا أن نكمل هذا النجاح بمسلسل "ضرب نار"، ولكن من الممكن ألا نعمل العام القادم سويًا.

وأضاف النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC قائلًا: الشغل مع "المدام" سهل وصعب، فهو سهل لأنك تعمل مع نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز، وصعب لأنها زوجتي، لكن هو في النهاية ممتع لأنه عندما أكون أنا وهي في عمل واحد يكون "قلبنا على الشغلانة" وهذا يكون أفضل، وأحيانا نختلف أنا وهي في التصوير، ولكن نحل هذا الخلاف في المنزل وليس في التصوير.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكان أبدى النجم أحمد العوضي، سعادته بربط الجمهور بشخصية جابر فى مسلسل “ضرب نار”، مشيرًا أن تشبيهه بالعظيم أحمد زكي، بسبب الشكل والاستايل العام للشخصية، وتيمة الهروب.

وأضاف أن شخصية الخديوي في مسلسل اللي مالوش كبير هى الأقرب له من حيث طريقة الكلام، أما الكومندا فقريب الشبه من علاقته بوالده مثلما كان الحال مع الشخصية مع والدته التى جسدتها الفنانة سهير المرشدى.

أحمد العوضي

وكان أكد الفنان أحمد العوضي أنه دائمًا يسعى أن يوجه الشباب لممارسة الرياضة، لمواجهة أي انحراف أو أزمة قد تواجه الشاب قائلا: "ما بيهمنيش شعر الشاب أو لبسه ولكن بيهمني إنه يكون عنده نظام حياة تكون فيه الرياضة أولوية دايما لأن ده بيغير الشاب للأحسن، وما يقعش في حاجات زي المخدرات أو غيرها من الأمور اللى تأثر بالسلب".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس أثناء استضافته على شاشة قناة DMC ببرنامج صاحبة السعادة: "مش بقتنع بموضوع إن حد ممكن يسلط عليا حد أو لجان إلكترونية هدفها التقليل من عمل لي، ولكن مقتنع إن فيه ناس بتحبنى وزيها ممكن يكون فيه ناس مش بتحب أو مختلفة معايا، ودورى إنى أحافظ على اللى بيحبونى، وأخلى اللى مش بيحبوني يحترموني على الأقل".

أحمد العوضى وإسعاد يونس

وكان قال الفنان أحمد العوضي، إن المشاهدين هم من قاموا بإطلاق اسم أبو آدم عليه، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أطفال ولكن ذلك بشرة خير بالنسبة له.

وأضاف "أحمد العوضي" خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية، "dmc" مساء الإثنين أنه ليس لديه أطفال ولكن المشاهدين قاموا بتسميته "أبو آدم" نظرًا لابنه في مسلسل ضرب نار، فالكثير من المشاهدين شعر بأن هذا الطفل ابنه في الحقيقي وهذا ليس صحيح نهائيًا.

فترة مرض زوجته ياسمين عبدالعزيز

وأكد أحمد العوضي أن فترة مرض زوجته ياسمين عبدالعزيز كانت صعبة جداً عليه، مشيرًا إلى أنه وقت جلوسه معها لا يتذكر سوى أنه يعيش الآن في نعيم كامل برفقة زوجته ويحمد الله على عبوره لتلك الأزمة وعودة زوجته مرة أخرى بصحتها الكاملة.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

مسلسل ضرب نار

وعن مسلسل ضرب نار، قال حمد العوضي إن الهدف من تقديم مسلسل ضرب نار، بالاشتراك مع زوجته؛ هو تقديم عمل فني جيد يليق بالجمهور الذي ينتظرهم، خاصة أنهما لم يقدما عملا خلال العام الماضي، فكان لا بد من أن يكون مسلسلا قويا.

وتابع أحمد العوضي، أنه يعتز بنشأته في الطفولة بمنطقة عين شمس، حيث نشأ على أخلاق تلك المنطقة، وعندما أصبح ممثلا؛ شعر بأنه سفير لهذه الطبقة، ودائما ما يقول “فخور بـ عين شمس”.

أحمد العوضي يتناول الكبدة النيئة على الهواء

وتناول الفنان أحمد العوضي، الكبدة النيئة، على الهواء، قائلاً "نحط الليمون والملح على الكبدة، ومفيش أحلى من كده تاني".

وأضاف أحمد العوضي: "أن أكل الكبدة النيئة من أكثر الأكلات التي يحبها في حياته"، موجهاً الشكر للإعلامية إسعاد يونس على هذه المفاجأة الرائعة بالنسبة له.

أحمد العوضي

وكشف الفنان أحمد العوضي، سر إتقانه للهجة الصعيدي التي قدمها خلال مسلسله "ضرب نار"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأضاف أن مدرب اللهجة خاص بالكلام، لكن طريقة اللكنة و"الزربنة" والكلام بسرعة تعلمها من خلال تعايشه مع أحد الأشخاص من سوهاج، وهذا ساعده كثيرًا لأن الإنسان عندما يتعلم لهجة جديدة تجده يبطئ في الكلام بها.

وتابع، أن الشاب الصعيدي الذي عاش معه، كان عندما يتعصب يتحدث بسرعة ويكرر الكلام ولكن بشكل مفهوم، ولهذا فضل أن يتحدث بهذا الشكل، لافتًا أنه كان يتحدث طوال الوقت باللهجة الصعيدية حتى في البيت والجيم وذلك حتى تكون حاضرة على لسانه.



تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

مسلسل “ضرب نار” يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

أحمد العوضي

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائي ياسمين والعوضى، مسلسل "اللي ملوش كبير" فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

نبذة عن أحمد العوضي

هو ممثل مصري، ولد و تربى و نشأ في حي عين شمس تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان في عام 2006، اكتشفه الفنان (نور الشريف) وقدمه ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة في مسلسل (ماتخافوش) 2009، (الدالي ج3) 2011، كما شارك في مسلسلات (ميراث الريح) 2013، و(السبع وصايا) 2014.

وكان "العوضي" ملاكمًا في الأساس، قبل أن يحترف التمثيل، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل «الدالي 3».

وتوقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل «السبع وصايا»، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014، وحقق شهرة وانتشارا عربيا لدوره في مسلسل نظرة فابتسامة في مسلسل نصيبي وقسمتك بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.