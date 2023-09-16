أزمة في البايرن.. كيميش غاضب من توخيل

توترت العلامة بين جوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ والمدرب الألماني توماس توخيل بعد مواجهة باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

وسقط بايرن ميونخ في فخ التعادل مع ليفركوزن بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الألماني.

الأزمة ظهرت عندما قرر توخيل استبدال كيميش بعد ارتداء شارة القيادة عند خروج القائد مولر، حيث قرر توخيل إجراء تغييرين وتم إظهار الإشارة الأولى باستبدال القائد مولر بموسيالا. في تلك اللحظة، حصل كيميش على شارة القيادة، لكنه كان البديل الثاني بدلاً من مزراوي واضطر إلى مغادرة الملعب بشكل منزعج من قرار المدرب.

اقترب توخيل للتحدث معه لاحتواء الأزمة لكن اللاعب لم يقتنع وجلس على مقاعد البدلاء بتعبير الاستياء.

وبعد نهاية المباراة، سُئل كيميتش عن هذا الموقف وما إذا كان تغييره مرتبطًا بالمشاكل البدنية التي رافقته في عطلة المنتخب الأخيرة، فاكتفى بالرد بـ«اسأل المدرب»، مما أكد أن هناك توتر بين الطرفان.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه وأظهر جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ مرة أخرى إعجابه بتشافي هيرنانديز في مقطع فيديو حديث، مؤكدا أن مدرب برشلونة الحالي كان مثله الأعلى في طفولته، كما ظهرت شائعات حول احتمال وصوله إلى نادي برشلونة خصوصًا من أجل تعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه لم يكن كيميتش راضيا عن أداء بايرن ميونخ العام الماضي، ولا تمر علاقته بالمدرب توماس توخيل بأفضل حالاتها، كما ظهر في المواجهة أمام باير ليفركوزن.