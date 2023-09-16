مجلس الوزراء الروسي يفرض ارتداء الكمامات بمقر الحكومة

أكد مجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت، إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة؛ بسبب ارتفاع حالات العدوى بالأمراض التنفسية وكوفيد-19.

أفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم، بأن ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية، أصبح إلزاميًّا مرة أخرى فى مقر الحكومة الروسية؛ بسبب الارتفاع الموسمى فى نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد-19.

توقع مجلس الوزراء الروسي، أن تسهم القيود المؤقتة "فى الحفاظ على الوضع الوبائى المناسب".

يشار إلى أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميًّا فى الحكومة عند تفشى كوفيد-19، فى عام 2020،ومع ذلك، منذ إبريل الماضي، لم يكن ارتداء الأقنعة وغيرها من التدابير المماثلة إلزاميا، لكنه ظل موصى به.

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