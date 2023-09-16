إيركايرو تسير رحلة أسبوعيًا بين مدريد وشرم الشيخ

فى تجربة هى الأولى من نوعها من إسبانيا

استمرارًا للدور الفعال لإيركايرو فى نقل الحركة السياحية من الدول المصدرة لحركة السياحة والسفر إلى مناطق الجذب السياحى المصرية تبدء ايركايرو اعتبارًا من ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ فى تسيير رحلة أسبوعيًا بين مدريد وشرم الشيخ فى تجربة هى الأولى من نوعها من اسبانيا التى تشتهر بجذب سياحة الشواطئ.. ولأجل الترويج للرحلة الجديدة تشارك إيركايرو فى دعوة ٣٠ من كبار منظمى الرحلات للتعريف بالميزة التى تضيفها الرحلة الجديدة إلى شرم الشيخ للمنتج السياحى المصرى والذى يمكن السائح الإسبانى من الجمع بين سياحة الآثار وسياحة الشواطئ فى مصر مستغلًا شبكة اير كايرو الدولية من إسبانيا إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وأيضاً الربط بالرحلات الداخلية بين الأقصر وكل من الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة.

وترفع هذه الرحلة تشغيل ايركايرو بين مناطق الجذب السياحى المصرية وخمس مدن إسبانية هى مدريد، برشلونة، مالاجا، فالنسيا وبيلباو إلى ١٠ رحلات أسبوعيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن ايركايرو تشغل حاليًا ٣٢ طائرة من أحدث الطرازات بمتوسط عمر ٥ سنوات وهو الأصغر فى أفريقيا والشرق الأدنى.