محافظ الأقصر يفتتح معرض «أهلًا مدارس» بمدينة إسنا

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، معرض «أهلاً مدارس»، الكائن بشارع الصحة القديم بمنطقة شارع أحمد عرابي بمدينة إسنا، والذي يستمر حتى بداية العام الدراسي بتخفيضات تصل لـ 40%.

ويأتي ذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالأقصر، لإقامة المعارض في المناسبات لبيع السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

شارك في الإفتتاح اللواء كرم العيادي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وعبد الرازق الصافي وكيل المديرية، والمهندس يحيى محمد يحيى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، ومنصور فرج خضري القشيري نائب أول رئيس الغرفة، وحسام عثمان عبود سكرتير عام الغرفة، وأحمد حمزة كشك نائب ثاني لرئيس الغرفة، والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ومحمود أبو الوفا مدير إدارة تموين إسنا، وأحمد طه مدير الرقابة التموينية بإسنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأعمال، وذلك للمساهمة لتوفير ملابس وأدوات مدرسية بأسعار مخفضة وبسعر الجملة لخدمة المواطنين

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم العمل فى التجهيزات لافتتاح فعاليات المعرض بالمحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإقامة معارض "أهلا مدارس" فى جميع مدن المحافظة.

وقال المهندس يحيى محمد يحيى رئيس الغرفة التجارية للأقصر، إنَّ معرض "أهلا مدارس" تحت إشراف الغرفة التجارية المصرية بالأقصر والمعرض شامل جميع مستلزمات المدارس، لافتًا إلى أنَّ الغرف التجارية واتحادها العام تنظم وتدعم هذه المعارض للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف أن هذا المعرض أعطى أفضلية في وضع أكبر نسبة تخفيضات على المستلزمات المدارسية تتخطى حاجز 40% مقارنة بالأسعار في الأسواق الخارجية، وهذا نتيجة التسهيلات والتيسيرات التي قدمتها الدولة للتجار في المعرض الذي يضم جميع مستلزمات المدارس من ملابس وشنط وأدوات مكتبية وأحذية وزى مدرسى لكافة المراحل التعليمية.