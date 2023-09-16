توتنهام يدخل تاريخ البريميرليج بثنائية قاتلة

دخل نادي توتنهام تاريخ الدوري الإنجليزي " البريميرليج " بعد فوزه المثير على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف.

حطم توتنهام الرقم القياسي في العودة في نتيجة المباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل ريتشاليسون التعادل في الدقيقة 98 قبل أن يقتنص كولوسيفسكي الفوز في الدقيقة 100.

تجاوز توتنهام الرقم القياسي الخاص به في العودة في النتيجة أمام ليستر سيتي بيناير عام 2022 ، عندما عادل السبيرز النتيجة في الدقيقة 95.

وحقق توتنهام فوزه الرابع على التوالي حيث تعتبر تلك هي أفضل بداية للفريق اللندني بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال العقد الأخير ليواصل بذلك النادي الإنجليزي رحلته الرائعة تحت قيادة مديره الفني الاسترالي أنجي بوستيكوجلو.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر ب15 نقطة، وتعد هذه أفضل انطلاقة لفريق توتنهام في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما فاز في أربعة مباريات متتالية بعد تعادله مع برينتفورد في الجولة الافتتاحية.

بوستيكوجلو ورقم استثنائي

حقق أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الجديد هذا الموسم رقماً استثنائياً في موسمه الأول مع السبيرز بالدوري الإنجليزي، حيث لم يتلق أي خسارة في آخر 50 مباراة لعبها في أرضه في الدوري مع سيلتيك وتوتنهام

ويخرج توتنهام لملاقاة أرسنال، يوم الأحد المقبل على ملعب الإمارات في الجولة السادسة من منافسات البريميرليج.