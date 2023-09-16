غضب في المغرب ضد استغلال فتيات قاصرات من ضحايا الزلزال (فيديو)

أثارت منشورات غضبا واسعا في المغرب لأشخاص زاروا المناطق المنكوبة بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال المدمر، لكنهم نشروا محتويات مع أطفال يتامى فقدوا ذويهم جراء الكارثة، واعتبرها الكثيرون استغلالا وتحرشا بهم وترويجا لتزويج الفتيات القاصرات.

شنت السلطات المغربية حملات أمنية للتصدي لمروجي المحتويات التي تشجع على تزويج القاصرات أو استغلالهن بقيامها بعدد من الإيقافات للمشتبهين بهم، وذلك بعد رصدها منشورات ورسائل وصورا ومحادثات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي مضامين مسيئة خاصة بالأطفال والنساء ضحايا الزلزال.

ووضعت رقما أخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، وفيما أعطى العاهل الأردني، الملك محمد السادس، أوامره بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جراء زلزال الحوز، ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وطالبت الجمعيات الحقوقية بحماية الأطفال من خلال نقلهم إلى أماكن آمنة بعيدة عن كل المخاطر المحتملة.

زلزال جديد في منطقة الهلالات بقوة 3.8 ريختر



أعلنت "السلطات المغربية"، عن وقوع زلزال جديد في منطقة الهلالات بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

تأتي هذه الهزة الأرضية ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي عقبت الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بمدينة مراكش السبت الماضي، وأودى بحياة ما يُقارب 3000 شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 وفاة، و 5674 إصابة.

بحسب صحيفة "هسبريس"، قالت الداخلية المغربية، إنه في حصيلة جديدة حتى حدود الساعة السابعة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2946 شخصًا، حيث تم دفن 2944 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصًا.

عملية إعادة إيواء المُتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى

أكد ملك المغرب، "محمد السادس"، أن عملية إعادة إيواء المُتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الخميس.

جاء ذلك خلال ترؤس ملك المغرب بالقصر الملكي بالرباط اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررًا من الزلزال الذي كان مركزه إقليم الحوز.