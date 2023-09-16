ياسمين صبري حديث السوشيال ميديا بسبب حقيبة وساعة تتجاوز 3 ملايين جنيه

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، حالة من الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة في حفل إطلاق عطر J'Adior الجديد الذي أقيم مساء الأربعاء 13 سبتمبر، وسرعان ما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث السوشيال ميديا.

ياسمين صبري

إطلالة ياسمين صبري تتجاوز الملايين

نشرت ياسمين صبري مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث ارتدت إطلالة كاملة من تصميم دار الأزياء الفرنسية Dior، نسقت فيها جاكيت Off Shoulder باللون العاجي بلغ سعره 6700 دولار، أي يعادل بالمصري 207 ألف جنيه، وتنورة متوسطة الطول من التول سعرها 5500 دولار، أي ما يعادل 170 ألف جنيه مصري.

ياسمين صبري

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أضافت لمسات وردية اللون، مثل الحزام الذي يحمل شعار الدار CD، وبلغ سعره 990 دولار، أي ما يعادل 30 ألف دولار، وحذاء كعب باللون النود بـ 900 دولار، أي ما يعادل 28 ألف جنيه مصري، وحقيبة من طراز LADY DIOR صغيرة الحجم، يصل سعرها إلى 4714 دولار، اي ما يعادل 145 ألف جنيه.

ياسمين صبري

ساعة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب سعرها

على الرغم من الإطلالة باهضة الثمن، إلا أن ساعة ياسمين صبري خطفت الأنظار والتي تميزت بأنها مصنوعة من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، طوق مثبت مرصع بـ٥٦ قطعة ماس، ميناء الأوبالين البني الذهبي و اسوار من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، تحتوي حركة الساعة على ٢٩ من الأحجار الكريمة و ٤٥ ساعة احتياط، وبلغ سعرها 105 ألف دولار، أي ما يعادل 3 مليون جنيه مصري، وهي من دار Patek Philippe.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري في انتظار فيلمها الجديد مع محمد إمام

تنتظر ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.