من الدائرى لشارع السودان.. حركة السيارات بمحور صفط اللبن

شهد محور صفط اللبن، مساء اليوم السبت انتظاما فى حركة السيارات للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان.

وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى وشهد محور عرابى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وبمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

عززت قوات الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وذلك للحد من التكدسات التى تشهدها الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

يحمل يوم 16 سبتمبر، في طياته العديد من الأحداث الهامة منها ميلاد العظماء ورحيم بعضهم عن عالمنا، وايضًا احداث اثرت على مجرى سياسات دول وتسببت في إنشاء بلاد وانهيار اخرى، وعبر التقرير الحالي تعرض “بوابة الوفد” لكم أبرز احداث ذلك اليوم خلال الأسطر التالية.

أحداث يوم 16 سبتمبر

1400 - المتمرد الويلزي أوين غليندور يعلن نفسه أميرًا لويلز.

1431 - تمت معاهدة فخرية بين المسلمين والقشتاليين في الأندلس، قطعت بها مملكة قشتالة أكبر خطوة في سبيل تحقيق أمنيتها لتصفية الوجود الإسلامي في الأندلس.

1543 - وقع العثمانيون معاهدة مع فرنسا لإدارة ميناء طولون الفرنسي.

1591 - عقدت الدولة العثمانية معاهدة مع بولونيا نصت على تبعية بولونيا (لتوانيا) للدولة العثمانية.

1776 - وقوع «معركة مرتفعات هارلم»، وهي إحدى معارك حرب الاستقلال الأمريكية.

1804 - قام العالم الكيميائي والفيزيائي الفرنسي لويس جوزيف بطلعة في منطاد مملوء بالهيدروجين والتحليق على ارتفاع 7.16 متر. لقياس جاذبية الكرة الأرضية ودرجة الحرارة وضغط الهواء والتركيز الكيميائي.

1810 - استقلال المكسيك عن إسبانيا.

1908 - تأسيس شركة جنرال موتورز.

1931 - القوات الإيطالية تعدم شنقًا المجاهد الليبي عمر المختار.

1940 - منظمة «الليحي» الصهيونية تستولي على مدخرات بنك آباك في تل أبيب بعد اعتقال أحد أعضائها.

1941

شاه إيران رضا بهلوي يتنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي.

المشير النازي فيلهلم كايتل يأمر بقتل 50 شيوعيًا عن كل جندي ألماني جريح وقتل 100 منهم عن كل جندي ألماني قتيل.

تاج الدين الحسني يتسلم رئاسة الجمهورية السورية رسمياً بتكليف من سلطة الانتداب الفرنسي، ويطلب من حسن الحكيم تشكيل الحكومة الجديدة.

1945 - استسلام القوات اليابانية في هونغ كونغ للأدميرال البريطاني «سيسيل هاركورت».

1952 - الشيخ محمد الخضر حسين يتولى مشيخة الأزهر خلفا للشيخ عبد المجيد سليم البشري الذي استقال.

1955 - انقلاب عسكري يطيح الرئيس خوان بيرون في الأرجنتين.

1959 - الرئيس الفرنسي ديغول يعترف للجزائريين بحق تقرير مصيرهم.

1963 - تأسيس ماليزيا من اتحاد الملايا وسنغافورة وبورنيو الشمالية البريطانية وسراوق.

1966 - تدشين دار أوبرا ميتروبوليتان بمركز لينكون في مانهاتن.

1969 - تعيين الإمام الأكبر محمد الفحام شيخا للجامع الأزهر.

1970 - ملك الأردن الحسين بن طلال يعلن الحكم العسكري في أعقاب اختطاف أربع طائرات مدنية من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش.

1975 -

بابوا غينيا الجديدة تحصل على استقلالها من أستراليا.

انضمام كل من الرأس الأخضر وموزمبيق وساو توميه وبرينسيب إلى الأمم المتحدة.

1978 -

أعلن الحاكم العسكري الباكستاني رئيس السلطة التنفيذية الجنرال محمد ضياء الحق نفسه رئيساً للجمهورية ليصبح بذلك الرئيس السادس لباكستان.