الإنتر يُهين ميلان بخماسية في ديربي الغضب

نجح إنتر ميلان في تحقيق الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 5/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الإنتر قد تقاسم الصدراة مع غريمه التقليدي ميلان برصيد 9 نقاط، بعدما حققا الثنائي الفوز في الثلاث جولات الماضية.

تقدم إنتر على ميلان في النتيجة عن طريق هنريخ ميختارين في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف ماركوس تورام في الدقيقة 38، فيما قلص رافائيل لياو النتيجة في الدقيقة 57.

وعاد ميختارين ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69، فيما أضاف تشالهان أوغلو الهدف الرابع للإنتر في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء، وأختتم دافيد فراتيسي السجل التهديفي للإنتر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 5/1.

بهذه النتيجة، يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ميلان في المركز الثالث بـ 9 نقاط، ويوفنتوس ثاني الترتيب بـ 10 نقاط.

وكان إنتر ميلان قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: يان سومير.

الدفاع: دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكن، مخيتريان، ديماركو.

في الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

بينما دخل ميلان المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيدي كالابريا، ماليك تشاو، سيمون كيير، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: رادي كرونيتش، روبن لوفتس تشك، تيجاني رينديرز