السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تنظم معارض " أهلا مدارس" لتوفير المستلزمات المدرسية

معارض أهلا مدارس
معارض أهلا مدارس

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،  إقامة معارض "أهلا مدارس" جديدة بالمراكز، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة ( كلنا واحد )، وذلك  لزيادة أعداد المستفيدين و تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، وتوفير كافة المستلزمات المدرسية والإحتياجات اللازمة بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ المنيا ، أن المعارض الرئيسية فى مدينة ملوى جنوب المنيا بشارع تونى بك ، وفى مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة بشارع الجمهورية بجوار صيدناوى ، وفى مدينة مغاغة  شمال المنيا ، بشارع السلام وفى قريتى أبا البلد و ميانة ، إلى جانب المعرض الرئيسي أهلا مدارس بمدينة المنيا بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل، مشيرا إلى أن نسب الخصم والتخفيض في تلك المعارض مناسبة لجميع فئات المواطنين ، وتصل إلي ٣٠%، وأضاف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، انه بالإضافة لهذه المعارض، توجد سيارات متنقلة تغطى كل مراكز ومدن المحافظة ، بواقع سيارتين بكل مركز بإجمالى ١٧ سيارة مجهزة بسلع أساسية من ، سكر ، وزيت ، وأرز فى القرى و المناطق النائية ، بأسعار مخفضة .

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