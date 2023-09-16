الإنتر يتقدم على ميلان في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من ديربي الغضب، والذي يجمع إنتر بغريمه التقليدي ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

وتقدم إنتر على نظيره ميلان بهدين نظيفين، حيث جاء هدف التقدم عن طريق هنريخ ميختارين في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف ماركوس تورام في الدقيقة 38.

وكان إنتر ميلان قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: يان سومير.

الدفاع: دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكن، مخيتريان، ديماركو.

في الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

بينما دخل ميلان المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيدي كالابريا، ماليك تشاو، سيمون كيير، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: رادي كرونيتش، روبن لوفتس تشك، تيجاني رينديرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفييه جيرو، رافائيل لياو

وكان ميلان وإنتر قد دخلا المباراة وهما في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بتسع نقاط لكل منهما، إلا أن إنتر يتفوق في المعدل التهديفي بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة.

جدير بالذكر أن ميلان نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية على روما بهدفين لهدف، بينما فاز إنتر على فيورنتينا برباعية نظيفة.