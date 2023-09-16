السعودية.. توقيف 134 شخصًا في قضايا فساد بعدد من الوزارات

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم السبت، توقيف مسئولين في وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار التحقيق بعدد من القضايا الجنائية والإدارية.

نقلت وكالة الأنياء السعودية "واس" عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعلانها أنها قامت بـ3452 جولة رقابية، والتحقيق مع 340 مشتبهًا بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشئون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أكدت الهيئة إيقاف 134 متهمًا، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

أشارت الهيئة إلى أنه، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، فقد تم إطلاق سراح عدد منهم بكفالة.

وفي سياق آخر، أعلنت "وزارة الداخلية السعودية"، ضبط 15812 مُخالفًا في مختلف مناطق المملكة، منهم 9801 مُخالف لنظام الإقامة، و3801 مُخالف لنظام أمن الحدود، و2207 مُخالفين لنظام العمل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

جاء ذلك خلال الحملات الميدانية التي قامت بها الوزارة السعودية خلال الأسبوع المنصرم.

أوضحت أن من من بين المقبض عليهم 827 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة (61%) منهم يمنيو الجنسية، و(18%) إثيوبيو الجنسية، و(21%) جنسيات أخرى.

كما تم ضبط (45) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

فيما ألقت القبض على (15) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (44016) وافدًا مخالفًا، منهم (36701) رجل، و(7315) امرأة.

كذا؛ تم إحالة (37221) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2017) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9576) مخالفًا.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: