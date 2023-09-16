مصر تحقق المركز الخامس في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة هيراكليون 2023

اختتمت بعثة مصر مشاركتها في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان والتي شهدت حصول مصر على المركز الخامس في الترتيب العام وسط مشاركة 26 دولة.

وحصدت بعثة مصر 9 ميداليات متنوعه بواقع 4 ميداليات ذهب و2 ميدالية فضة و3 ميداليات برونز.

وشاركت بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط في خمس رياضات فقط من أصل ثلاثة عشر رياضة وهي كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية والخماسي الحديث والكانوي والكاياك والغوص والإنقاذ ونجحت بعثة مصر في تحقيق المركز الخامس خلف إيطاليا المتصدر واليونان صاحب المركز الثاني وإسبانيا المركز الثالث وفرنسا المركز الرابع.

وتحققت ميداليات بعثة مصر بواقع 1 ميدالية برونزية للخماسي الحديث والتي تحققت في التتابع المختلط عن طريق يوسف بيومي و حبيبة هيثم.

وحقق منتخب السباحة بالزعانف 8 ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهب و2 ميدالية فضة و2 ميدالية برونز حيث حقق الميداليات ذهبية منتخب التتابع المختلط سباحة مونو 2 كم 4x بالفريق المكون من محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي وجميلة علي وندى مجدي، ومروان العمراوي الميدالية الذهبية في منافسات 2 كيلو للسباحة بالزعانف المزدوجة رجال وأحمد رضوان الميدالية الفضية في نفس السباق وجميلة علي الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كيلو متر مونو سيدات ولوجين شوقي ميداليتان وهما الميدالية الذهبية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة والميدالية الفضية لمنافسات 100 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة وسيف الدين أيمن الميدالية البرونزية لمنافسات 100 متر مونو رجال وأحمد رضوان الميدالية البرونزية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.

وقدم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة لبعثة مصر واللاعبين حيث أجرى اتصال هاتفي بالبعثة لتقديم التهنئة للاعبين الفائزين بالميداليات وتهنئة الأجهزة الفنية على النتائج التي تحققت في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية واحتلال المركز الخامس في الترتيب العام على الرغم من المشاركة في خمس رياضات فقط من ثلاثة عشر رياضة مدرجة في البطولة معربا عن خالص تمنياته باستمرار تحقيق البطولات والإنجازات للرياضة المصرية في ظل دعم واهتمام الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام غير مسبوق كان له العديد من الآثار الإيجابية في الإنجازات الرياضية التي تتحقق خلال الفترة الحالية.