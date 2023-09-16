السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي تزور أسيوط لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التابعة لقومي المرأة

مايا مرسي
مايا مرسي

تزور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة غدًا الأحد ١٧ سبتمبر 2023، محافظة أسيوط لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التى ينفذها المجلس بالمحافظة.  

مايا مرسي تزور محافظة أسيوط غدًا الأحد:

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مايا مرسي تستقبل السفير الإسباني في مصر وتستعرض جهود تمكين المرأة

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مايا مرسي: مستمرون في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية

هذا وتتضمن الزيارة تفقد معرض للحرف اليدوية بمبنى محافظة أسيوط، و"مطبخ المصرية" بمركز تأهيل الفتيات ذوى الإعاقة، إلى جانب زيارة قرية الشامية بمركز ساحل سليم بالمحافظة لحضور فعاليات نورة، ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي، والمحاكاة البنكية "تحويشة في بنك"، ومأمورية بطاقات الرقم القومى للسيدات، بالإضافة الى عرض حى لصناعة الصابون، إلى جانب لقاء بعنوان "بلدى أمانة" وجلسات الدوار، وأمسيات الأسرة المصرية.

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