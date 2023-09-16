مايا مرسي تزور أسيوط لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التابعة لقومي المرأة

تزور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة غدًا الأحد ١٧ سبتمبر 2023، محافظة أسيوط لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التى ينفذها المجلس بالمحافظة.

مايا مرسي تزور محافظة أسيوط غدًا الأحد:

هذا وتتضمن الزيارة تفقد معرض للحرف اليدوية بمبنى محافظة أسيوط، و"مطبخ المصرية" بمركز تأهيل الفتيات ذوى الإعاقة، إلى جانب زيارة قرية الشامية بمركز ساحل سليم بالمحافظة لحضور فعاليات نورة، ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي، والمحاكاة البنكية "تحويشة في بنك"، ومأمورية بطاقات الرقم القومى للسيدات، بالإضافة الى عرض حى لصناعة الصابون، إلى جانب لقاء بعنوان "بلدى أمانة" وجلسات الدوار، وأمسيات الأسرة المصرية.