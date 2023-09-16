المشروبات التي تحتوي على الماغنيسيوم والبوتاسيوم تعزز صحة القلب

المشروبات التي تحتوي على معدن البوتاسيوم والماغنيسيوم مفيدة جدًا لتعزيز صحة عضلة القلب.

تحدث القلب دينيس سوكولوف في مقابلة مع موقع medikforum، عن المشروبات التي ستكون مفيدة بشكل خاص للحفاظ على عمل عضلة القلب في الصيف، ومن المخاطر الخاصة على صحة القلب في هذا الوقت من العام هو انخفاض الشوارد في الجسم.

تضمن الإلكتروليتات حركة العناصر الغذائية إلى خلايا الجسم وتساعد على إزالة المنتجات الأيضية من الخلايا والحفاظ على توازن الماء والحموضة الطبيعية تركيزها الكافي في الجسم يعتمد إلى حد كبير على مستوى المعادن.

في الصيف، وبسبب كثرة شرب الماء وفقدان الرطوبة من الجسم، قد يكون هناك نقص في المعادن في الجسم وبدورها فإن المشروبات التي تحتوي على معادن تقضي على هذا النقص.

أدرج طبيب القلب سوكولوف المشروبات التي تزود جسم الإنسان بالمعادن - وخصوصًا البوتاسيوم والماغنيسيوم.

سيستفيد نظام القلب والأوعية الدموية من الكومبوت المصنوع من التين المجفف والتمر والمشمش المجفف والخوخ ومشروبات الفاكهة والعصائر الطازجة من المشمش الأسود والتوت والفراولة والتوت والجزر والتفاح والمشمش والخوخ والموز والقرع - والأهم من ذلك وأوضح المختص أن لا تحتوي على السكر.

أضاف سوكولوف أن أنواع الشاي التي تحتوي على نباتات مثل الكركديه والزعرور وبلسم الليمون والنبتة الأم ستكون مفيدة للقلب بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على الخيار: تحتوي هذه الخضار على الكثير من البوتاسيوم.