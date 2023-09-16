السكرتير المساعد بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز إطسا

شهد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقاء خدمة المواطنين بمركز إطسا، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مركز مدينة إطسا، في إطار اللقاء الجماهيري للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها.

وحضر اللقاء المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والدكتورة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز إطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعددا من أهالي القرى والعزب بالمركز أصحاب المقترحات والشكاوي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بعقد اللقاءات الأسبوع للعمل على خدمة المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات أفضل لهم.

وخلال اللقاء استمع السكرتير العام المساعد لبعض أهالي قرى المركز، والتي تركزت حول طلبات ترخيص أكشاك لهم لتعينهم على أعباء الحياة المعيشية بمدينة إطسا، بالإضافة إلى طلبات توفير سكن كريم بعدد من قرى المركز، كما تم الاستماع إلى طلبات الحصول على فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، وعدد من المشكلات بالقطاعات الخدمية، والتي وجه رئيس المركز بتذليل جميع العقبات وتيسير الاجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

السكرتير العام المساعد يوجه بحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية

وتابع السكرتير المساعد عدد من الشكاوى حول وجود بعض التعديات على مسقة لمياه الري، بالإضافة إلى شكوى أهالي قرية الغرق من عدم إنارة منطقة المقابر، ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية بإزالة أسباب الشكاوى ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عقب اللقاء الجماهيري اجتمع رئيس المركز برؤساء الوحدات بقرى مركز إطسا لمناقشة آلية العمل لحل تلك المشكلات، مشددا على ضرورة العمل على ملف تمهيد وتسوية الطرق بجميع القرى، موضحا أهمية التمهيد للمواطنين وخصوصا خلال موسم الامتحانات بجميع المراحل ونقل محصول القمح ولرفع معاناة الطرق ونواتج حفر الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بجميع القرى.

الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين بمركز إطسا له صفة دورية واستمرارية، ويعقد يوم السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.