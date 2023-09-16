وزير الرياضة يشهد ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي ضمن مبادرة "وطن واحد"

بحضور ١٠ آلاف مواطن

شهد مساء اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي والتى تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية والذي تم تنظيمه بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة وبالتعاون مع محافظة القليوبية بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وشهدت الندوة حضور ما يفوق العشر آلاف مواطن وبحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب والعديد من كبار الشخصيات العامة فى كل المجالات.



تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر للشيخ كامل مطر على جهوده خلال الفترة الماضية من خلال مجلس القبائل والعائلات المصرية فى تنمية الوعي لدى المواطن المصري كما تقدم بالشكر إلى نواب الشعب والشوري على جهودهم مع الحكومة والدولة المصرية.

وأضاف صبحي أن الشباب المصري فى الجمهورية الجديدة والتى تعطيهم الدولة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية الأولوية والاهتمام التام فى شتى المجالات.

وأشار صبحي إلى الجمع الغفير الذي حضر ندوة اليوم أن دل فإنه يدل على الوعي الكبير للشعب المصري.

وزير الرياضة: الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نجحت في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة

وأوضح وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نجحت في اقامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة والتى بالفعل انعكست فى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري كما كانت لمبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة نموذج رائع نحو وضع المواطن المصري وتحسين جوده حياته وبناء مجتمع مثالي ولما كان الوعي يشكل وجدان الاوطان لذا كانت أهمية عقد تلك الندوة للتعريف بأهمية الوعي المجتمعي.

أشرف صبحي: تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كانت هي الاهتمام ببناء الإنسان المصري



وأشار إلى أن أولى تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كانت هي الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الارتقاء بحياة المواطن و توفير الحياة الكريمة لتحقيق الاستقرار النفسي و الاجتماعي له، بالإضافة إلى أهمية غرس الوعي لمواجهة أي أفكار أو أفعال هدامة، تحقيقاً للسلم المجتمعي الحقيقي.