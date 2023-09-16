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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب ولفرهامبتون يكشف أسباب الخسارة من ليفربول

جاري أونيل، المدير
جاري أونيل، المدير الفني لـ ولفرهامبتون

كشف جاري أونيل، المدير الفني لفريق ولفرهامبتون، أسباب الخسارة من ليفربول في الجولة الخامسة من الدور الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره ولفرهامبتون بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب مولينيو، معقل الذئاب.

تصريحات أونيل

تحدث أونيل"بي بي سي"، حيث قال: "سنحت لنا بعض الفرص الجيدة، وجاءت إلينا بعض الفرص الرائعة".

وتابع: "كانت هناك فرصًا كبيرة، فنتعرف على اللاعبين الذين لدى ليفربول ومع من يشارك من مقاعد البدلاء، قد تندم على تلك الفرص".

وأكمل: "لقد استقبلنا هدفًا صنعناه بأنفسنا، لكي نتنافس مع ليفربول علينا أن نتنافس فوق مستوانا".

وأضاف: "فعلنا كل ذلك في الشوط الأول، لكننا تراجعنا في الشوط الثاني، وجاء الهدف الثاني لليفربول من العدم".

وأردف مدرب ولفرهامبتون تصريحاته: "لا أظن أن حارس مرمى فريقنا تصدى لعدد كبير جدًا من الكرات، يبدو وكأنه فوز مريح لليفربول".

وأختتم أونيل تصريحاته: "الريدز ليس مقياسًا لما وصلنا إليه والآن علينا العودة مرة أخرى والاستعداد لمباراة الأسبوع المقبل".

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