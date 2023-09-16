مدرب ولفرهامبتون يكشف أسباب الخسارة من ليفربول

كشف جاري أونيل، المدير الفني لفريق ولفرهامبتون، أسباب الخسارة من ليفربول في الجولة الخامسة من الدور الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره ولفرهامبتون بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب مولينيو، معقل الذئاب.

تصريحات أونيل

تحدث أونيل"بي بي سي"، حيث قال: "سنحت لنا بعض الفرص الجيدة، وجاءت إلينا بعض الفرص الرائعة".

وتابع: "كانت هناك فرصًا كبيرة، فنتعرف على اللاعبين الذين لدى ليفربول ومع من يشارك من مقاعد البدلاء، قد تندم على تلك الفرص".

وأكمل: "لقد استقبلنا هدفًا صنعناه بأنفسنا، لكي نتنافس مع ليفربول علينا أن نتنافس فوق مستوانا".

وأضاف: "فعلنا كل ذلك في الشوط الأول، لكننا تراجعنا في الشوط الثاني، وجاء الهدف الثاني لليفربول من العدم".

وأردف مدرب ولفرهامبتون تصريحاته: "لا أظن أن حارس مرمى فريقنا تصدى لعدد كبير جدًا من الكرات، يبدو وكأنه فوز مريح لليفربول".

وأختتم أونيل تصريحاته: "الريدز ليس مقياسًا لما وصلنا إليه والآن علينا العودة مرة أخرى والاستعداد لمباراة الأسبوع المقبل".