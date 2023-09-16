مدير مشاريع شمال إفريقيا لمنظمة التحالف العالمي للمياه يدعم مستشفى «أورام الأقصر»

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، الامريكى رادها سينغ، مدير المشاريع لشمال إفريقيا لمنظمة التحالف العالمي للمياه لدعم الاطفال مرضي السرطان بالمستشفى.

وحرص الخبير الامريكى، خلال زيارته للمستشفى على لقاء عدد من المرضي، والتحدث معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم، وسبل تقديم الدعم لهم.

ورافق الخبير الامريكى، فريق العلاقات العامة في جولة على أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات التي تخدم الآلاف من المرضى بمحافظات الصعيد، وتعريفهم بآخر التطورات العلمية التي حققتها المستشفى ومنها نشر الأبحاث العلمية المتخصصة فى الدوريات العالمية.

وقال الخبير الامريكى، رادها سينغ، مدير المشاريع لشمال أفريقيا لمنظمة التحالف العالمي للمياه التى تساهم تعزيز المشاريع المخصصة لتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي وخدمات إدارة مياه الصرف الصحي وبرامج التثقيف الصحي في جميع أنحاء العالم.

واضاف أنا في مصر نتيجة رحلة قمت بها هنا إلى البعيرات بغرب الأقصر قبل عامين. وفي ذلك الوقت، قمت بتحديد الاحتياجات في هذه القرية التي تزامنت مع مبادرات منظمتنا في بلدان أخرى، لقد عدت إلى مصر للقيام بتصميمات البرامج لتوفير الخدمات الأساسية ولتكوين شراكات مع المنظمات لتعزيز وتوسيع برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لتشمل قرى أخرى ذات احتياجات مماثلة، كما أنه لنا تعاون مع العديد من المنظمات الخيرية، والمؤسسات التعليمية منذ ما يقرب من 40 عامًا.

وابدى الخبير الامريكى، خلال تواجده في مستشفى الاطفال لعلاج أمراض السرطان، إعجابه بأساليب العلاج الحديثه وبالبنية التحتيه وتأسيس للمستشفى و اعتماد المستشفي على مصادر طاقه نظيفه تتماشى مع الاساليب الحديثة في الحفاظ على البيئة.

والتقط الخبير الامريكي؛ الصور التذكارية داخل المستشفى برفقة المرضى والأطباء والممرضين، معربا عن سعادته الكبيرة بتلك الزيارة المميزة، مؤكدا على استمرار دعمه المرضى داخل هذا الصرح الطبي المجاني من خلال حث اصدقائه على زيارة المستشفى والتبرع لها.

ورحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، بزيارة الخبير الامريكى، رادها سينغ، مدير المشاريع لشمال أفريقيا لمنظمة التحالف العالمي للمياه التى تساهم تعزيز المشاريع المخصصة لتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي وخدمات إدارة مياه الصرف الصحي وبرامج التثقيف الصحي في جميع أنحاء العالم. لدعم الاطفال مرضي السرطان، مؤكدا على ان زيارة الوفود الاجنبية والخبراء في مختلف التخصصات لدعم مرضي الأورام تؤكد على أن المستشفى تسير بامتياز نحو تحقيق اهدافها، التى تساعد في تحقيق انجازاتها ، وكذلك التنوع في الخدمات الطبية التى تساهم في شفاء الحالات ، والوصول لاعلى نسب للشفاء.