"إكشف"... آيتن عامر مطلوبة على يوتيوب

تصدرت أغنية الفنانة آيتن عامرالجديدة «إكشف» تريند مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

واحتلت الأغنية تريند علي موقع الفيديوهات الشهير «تيك توك»، وشارك عدد كبير من الفنانين الأغنية، وحققت 12 مليون مشاهدة على تيك توك.

يشار إلى أن أغنية “إكشف” من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر فيلم “مندوب مبيعات” الذي عرض فى دور العرض السينمائية، قصة وأبطال فيلم مندوب مبيعات:

يلعب بطولته النجوم بيومي فؤاد وأحمد فتحي والنجمة آيتن عامر إسلام إبراهيم - ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبدالعزيز وأيمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم، وتم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءًا من سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

تدور قصة الفيلم حول شخصيات مصرية مقيمة في دولة الإمارات، إذْ تدفع المشاكل الزوجية بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات في شركة سعيد، الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها، للحصول على حبها، والارتباط بها فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

من ناحية أخرى، يبدأ الفنان بيومي فؤاد، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “وقت إضافي”، مع بداية شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يعرض في الشهور الأولى من عام 2024.

فيلم وقت إضافي:

الفيلم ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، يضم «وقت إضافي»، مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، من فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، ويحمل توقيع المخرج أحمد جبة.

وكانت شاركت آيتن عامر مؤخرًا فى رمضان الماضي بمسلسل “الكبير أوي 7” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وظهرت فى دور شروق مع النجم أحمد مكي ونال دورها اعجاب جمهورها.

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023 أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.