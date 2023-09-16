عزف السلام الوطني 3 مرات في تتويج السباحة بالزعانف بميداليات اليوم الأخير لألعاب البحر المتوسط

أقامت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان مساء اليوم مراسم تتويج منافسات اليوم الأخير للسباحة بالزعانف.

وشهد اليوم الأخير تحقيق بعثة مصر لعدد 4 ميداليات متنوعه في السباحة بالزعانف بينهم 3 ميداليات ذهب و1 ميدالية فضة.

وعقب نهاية منافسات اليوم قامت اللجنة المنظمة بتسليم ميداليات الفائزين والذي شهد عزف السلام الوطني لمصر ثلاث مرات في اليوم الأخير حيث حقق منتخب مصر للسباحة بالزعانف الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كم 4x تتابع مختلط سباحة مونو بالفريق المكون من محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي وجميلة علي وندى مجدي، وحقق مروان العمراوي الميدالية الذهبية في منافسات 2 كيلو للسباحة بالزعانف المزدوجة رجال وحقق أحمد رضوان الميدالية الفضية في نفس السباق وحققت جميلة علي الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كيلو متر مونو سيدات .

وكانت لوجين شوقي قد حققت ميداليتان وهما الميدالية الذهبية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة والميدالية الفضية لمنافسات 100 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.

وحقق سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية لمنافسات 100 متر مونو رجال.

وحقق أحمد رضوان الميدالية البرونزية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.