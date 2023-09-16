محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وولفرهامبتون

قدم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مستويات قوية خلال مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج لهذا الموسم.

وقدم صلاح تمريرتان مفتاحيتان، نجح من خلالهما تسجيل مودي جاكبو وأندرو روبرتسون من تسجيل هدفين في مرمى الفريق المنافس.

وقام الجمهور باختيار الدولي المصري ليكون أضل لاعب في مباراة الليفر اليوم ضد الذئاب، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الريدز في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي استضافها ملعب "مولينيو" معقل ولفرهامبتون.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، فيما يتصدر مانشستر سيتي الترتيب بـ 15، حيث يستمر الأخير في الفوز بنتيجة 2/1 على وست هام.

وكشف الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي، عن اختيار الجمهور لمحمد صلاح ليصبح رجلًا لمباراة ليفربول وولفرهامبتون.

وأشار أن اختيار صلاح جاء بعد أرقامه المميزة أمام ولفرهامبتون، حيث قام بتصويب تسديدة تجاه المرمى، بينما صنع فرصتين كبيرتين، وكان لديه 5 تمريرات أساسية.