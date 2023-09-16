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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد يفوز على المصري البورسعيدي في بطولة الجمهورية 2008

زد 2008
زد 2008

نجح فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008، في تحقيق الفوز علي فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت علي ملعب النادي المصري البورسعيدي تحت قيادة جوزب دي ماريا المدير الفني للفريق.

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برايتون يفاجئ مانشستر يونايتد بتقدم مثير في الشوط الأول

جاءت الأهداف لـ زد اليوم عن طريق كل من: 

محمد مصطفى هدف .

محمود الجزار هدف.

 عمر عبدالكريم هدف .

في نفس السياق، وجه كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق علي الفوز اليوم.

زد 2008

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق:

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا 

مدرب عام ك/ احمد كمال 

مدرب ك/ عبدالحميد محمد

مدرب حراس ك/ عمرو احمد

اداري الفريق ك/ يحيى معوض 

مدرب أحمال ك/  عمر جابر 

أخصائي د/ عمر مدحت

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ مازن درويش

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