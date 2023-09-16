السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أكثر من 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة الرئيس بإعفاء المتعثرين

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية بإجمالي حوالى 500 مليون جنيه.

قرارات الرئيس السيسي

 وأضاف “القصير"، أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج مشيرا الى مبادرة الرئيس سوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الازمة الروسية الاوكرانية ومن قبلها تفشي جائحة كورونا.

 

وناشد وزير الزراعة المزارعين التوجيه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة ، وكان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته اليوم للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك خلال زيارته اليوم إلى محافظة بني سويف.


 

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