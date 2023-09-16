جيرو يقود تشكيل ميلان الرسمي أمام الإنتر في الدوري الإيطالي

كشف المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة إنتر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الكالتشيو لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل ميلان

تشكيل ميلان أمام إنتر

ويطلق حكم المباراة صافرة مباراة ميلان وإنتر في تمام السابعة مساء اليوم، بتوقيت مصر والسعودية.

ويأتي إنتر وميلان في المركز الثاني والثالث بترتيب الدوري الإيطالي بتسع نقاط لكل منهما، إلا أن إنتر يتفوق في المعدل التهديفي بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة.

وكان ميلان فاز في الجولة الماضية على روما بهدفين لهدف، بينما فاز إنتر على فيورنتينا برباعية نظيفة.