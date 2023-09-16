كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية، وقبل مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات بطولة دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة من عصر الأحد على استاد بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد المنيري أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام وخضع لتدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي على هامش التدريب الختامي الذي خاضه الفريق صباح اليوم استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي.

أشار الطبيب إلى أن رمضان صبحي، سيخضع لمزيدا من الفحوصات والأشعة للاطمئنان عليه عقب عودة الفريق إلى القاهرة، وقبل مباراة الزمالك في بداية مشوار بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.