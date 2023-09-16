السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنزاجي يعلن تشكيل إنتر الرسمي أمام ميلان

إنتر ميلان
إنتر ميلان

أعلن الجهاز الفني لإنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق، عن التشكيل الرسمي لمواجهة إي سي ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

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موعد مباراة الإياب الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية

تشكيل إنتر ميلان

تشكيل إنتر ميلان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ميلان وإنتر في تمام السابعة مساء اليوم، بتوقيت مصر والسعودية.

 وكان ميلان فاز في الجولة الماضية على روما بهدفين لهدف، بينما فاز إنتر على فيورنتينا برباعية نظيفة.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي ميلان في المركز الثالث بنفس رصيد النيراتزوري، لكن فارق الأهداف لصالح الأخير.

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