برايتون يفاجئ مانشستر يونايتد بتقدم مثير في الشوط الأول

نجح فريق نادي برايتون الإنجليزي في تحقيق التقدم بهدف دون مقابل على نظيره مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، من عمر المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد أولد ترافورد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

برايتون يتقدم على مانشستر بهدف ويلبيك:

سجل اللاعب داني ويلبيك مهاجم نادي برايتون الهدف الوحيد في الشوط الاول عند الدقيقة 20، ليعطي مهاجم الشياطين الحمر التقدم للحمامات البيضاء على فريقه السابق مانشستر.

بدأ مانشستر يونايتد مباراة برايتون بتشكيل مكون من:-

حارس المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت - ليندلوف - ليساندرو مارتينيز- ريجيليون.

خط الوسط: كاسيميرو - إريكسن - مكتومناي.

الهجوم: راشفورد - هويلاند - برونو فيرنانديز.

يتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون اليوم كل من هاري ماجواير وبايندير وأنطوني مارسيال وجارناتشو وبيليستري ووان بيساكا وجوني إيفانز وجور وحنبعل، يمكن للمدرب الهولندي إيريك تين هاج الاستعانة بهم في الشوط الثاني.