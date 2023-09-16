رياضة جنوب سيناء تنظم ندوات توعية عن مكافحة الفساد وترشيد الاستهلاك

نظمت مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء، ندوة توعوية تحت عنوان "ترشيد الاستهلاك ومكافحة الفساد"، بمركز شباب الصيادين، ضمن خطة نشاط المركز، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن مراكز الشباب على مستوى المحافظة حريصة على القيام بدورها التوعوي والتثقيفي على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، وذلك في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأوضح أن الورش تستهدف رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية، والفعاليات الرياضية، وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان، لرفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصحة المراهقين، وزواج الأطفال، وطرق تنظيم الأسرة وختان الإناث.