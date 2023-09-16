الزمالك يسقط أمام أرتا سولار في مفاجأة كبرى بالكونفدرالية

سقط الزمالك أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الافريقية.

أحرز جابريل دادزي لاعب أرتا سولار الهدف الأول في الدقيقة 47 ليتقدم الفريق الجيبوتي بأولى الاهداف في اللقاء.

قبل أن يسجل بواليه هدف أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60، لينتهي اللقاء بفوز أرتا سولار بهدفين نظيفين أمام الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار المقبلة

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة بالقاهرة يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر من الشهر الحالي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.