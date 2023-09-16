أنشيلوتي عن عدم ترشيح فينيسيوس للأفضل: "كان يبكي"

سخر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من عدم ترشيح لاعب الفريف فينيسيوس جونيور، جناح الملكي لجائزة أفضل لاعب في العالم.

خرج فينيسيوس جونيور من سباق جائزة أفضل لاعب في العالم، حيث يتواجد على رأس القائمة الثنائي إرلينج هالاند والأرجنتيني ليونيل ميسي.

علق أنشيلوتي على عدم ترشح لاعبه البرازيلي، فقال ساخرًا: "كان يبكي في غرفة الملابس لمدة 3 أو 4 ساعات، ولم نتمكن من إيقافه".

بينما علق على حقيقة الفيديو الذي تم تسريبه من قبل أحد اللاعبين في أكاديمية النادي للناشئين، فقال: "لن أقوم بالتعليق على هذا الأمر، بالنظر إلى بيان النادي، ليس لدي ما أضيفه".

تابع: "بالنسبة لميندي فليس جاهزًا لمباراة ريال سوسيداد غدًا، لكنني أريد إشراكه عندما يكون جاهزًا بنسبة 100%، وأظن أنه سيكون جاهزًا ضد يونيون برلين، بينما سيبايوس أصبح جاهزًا لخوض اللقاء".

أكمل: "في مباراة الغد سيكون اعتمادنا على الفريق الأفضل لأنها ستكون مباراة مهمة، لكن كثرة المباريات، تجعلني أطبق المداورة أكثر مما كان عليه الوضع في بداية هذا الموسم".

وأتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته بالحديث عن ما يفعله خلال الليلة، فقال: "سأتابع ديربي لغضب بين إنتر ميلان وميلان".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيخوض مباراة قوية أمام ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والمقرر لها العاشرة من مساء الغد.