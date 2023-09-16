آبل ليست مثالية في قضايا البيئة.. تتقدم بشكل محبط على المنافسين

خلال حدث iPhone 15 هذا الأسبوع، أصدرت شركة آبل Apple رسمًا تخطيطيًا يتفاخر فيه الرئيس التنفيذي تيم كوك ونائب الرئيس ليزا جاكسون بالأهداف البيئية للشركة مع الطبيعة الأم، التي تلعب دورها أوكتافيا سبنسر. لقد كان الأمر مرنًا للمساعدة في تعزيز التسويق حول Apple Watch Series 9، والتي تُباع بعض إصداراتها على أنها محايدة للكربون. إنه المنتج الأول الذي يحمل العلامة التجارية، ولكن سيتبعه منتجون آخرون في الوقت الذي تسعى فيه شركة Apple نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح محايدة تمامًا للكربون بحلول عام 2030. ومع ذلك، بعد الحدث، تساءلت عن مدى تهنئة شركة Apple لنفسها بشكل متعجرف على العمل الذي من المفترض أن تفعل.

هناك الكثير من الشركات في مجال الهواتف المحمولة، ولا يوجد منها ماهر في اتخاذ القرارات المنتظمة مثل شركة أبل. لذا، قررت أن أقرأ جميع تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات من العام الماضي لأرى ما إذا كان هذا التهديد يستحق الثقب. ولكن بقدر ما قد نرغب في السخرية من شركة أبل، فقد تبين أنه لا توجد شركة تصنيع كبرى قريبة من مطابقة ادعاءاتها. في الواقع، لقد أمضيت بضعة أيام بائسة إلى حد ما عندما تعلمت مدى ضآلة ما تفعله بعض أكبر الأسماء في هذا المجال، حتى الآن.

إن أهداف شركة أبل عدوانية، ويقابلها بعض منافسيها المحليين، على الرغم من أن لديهم شركات أصغر بكثير في مجال الأجهزة. حققت شركة ميتا المالكة لفيسبوك، وهي شركة خدمات في المقام الأول، صافي صفر في عملياتها العالمية في عام 2020، وتريد الوصول إلى صافي صفر عبر سلسلة القيمة بأكملها بحلول عام 2030. وأهداف مايكروسوفت أكبر من ذلك، حيث تتعهد بأن تصبح شركة سلبية للكربون بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، تأمل جوجل في الوصول إلى طاقة خالية من الكربون في كل مكان تعمل فيه بحلول عام 2030، لكنها تعتقد أنها لن تخفض انبعاثاتها إلا إلى النصف بحلول الموعد النهائي نفسه. وتعهدت أمازون، التي كانت الدولة الأكثر تخلفا في معالجة الاستدامة، بالوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2040.

قبل أن نتعمق، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ضمان للاتساق بين تقارير الشركات المختلفة وأن الأرقام ليست شاملة دائمًا. ولا يمكننا أن نتجاهل التفاوت المالي الكبير بين شركة آبل وأكبر منافس لها في مجال الهواتف المحمولة، سامسونج. وعلى نحو مماثل، فإن الفجوة المالية بين سامسونج والشركات ذات المستوى الأدنى في السوق صارخة، كما أن الاهتمام بالبيئة يكلف المال. ولكن على الرغم من ذلك، فإن التعهدات الضعيفة التي قدمتها هذه الشركات ليست جيدة كما تبدو. (في وقت سابق من هذا العام، أعطى معهد المناخ الجديد تعهدات سامسونج بشأن المناخ درجة فاشلة فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة، وأشار إلى ندرة طموحاتها).

لن أضجرك بكل إحصائية - على الرغم من أنني أستطيع فعل ذلك - لكن شركة Apple تقف رأساً وكتفين فوق الجميع تقريباً. ولنأخذ على سبيل المثال النفايات الإلكترونية، حيث زعمت شركة أبل أنها وجهت أكثر من 40 ألف طن من الأجهزة المهملة إلى إعادة التدوير بدلاً من دفن النفايات. لا يتطرق التقرير إلى تفاصيل المبلغ الذي تم استرداده من ذلك، لكنه رقم بارز إلى حد ما مع ذلك. ويبدو أن سامسونج قد جمعت حوالي ربع هذا الرقم، ومن خلال حساباتي المتزعزعة، استعادت حوالي 80 بالمائة من ذلك لإعادة استخدامها.

وفي الوقت نفسه، ذكرت شركة Xiaomi، ثالث أكبر شركة للهواتف المحمولة في عام 2022، بكل فخر أنها وجهت 4500 طن من النفايات الإلكترونية لإعادة التدوير. ويبدو هذا الرقم جيدًا مقارنة بشركة أوبو، المصنفة الرابعة عالميًا، والتي تمكنت من فعل الشيء نفسه مقابل 195 طنًا فقط. وقد تعهدت Transsion، الشركة الأم لشركتي TECNO وInfinix، فقط بتشغيل برامج إعادة التدوير. ومن الجدير بالذكر أن منتدى WEEE توقع، خلال عام 2022، أن ما يصل إلى 5.3 مليار جهاز محمول سوف يتوقف عن الاستخدام، وسيصبح في الأساس قمامة.

لقد فوجئت باستعداد شركة Apple حتى لذكر الانبعاثات الصادرة عن المصانع الموردة لأنها تتعاقد مع شركات التصنيع. وكان من السهل أن يتم غسل انبعاثاتها القذرة وإضافتها إلى الميزانيات العمومية للشركات الأخرى والإشارة إلى استخدامها المؤسسي وحده. وبدلاً من ذلك، تلقت التزامات من العديد من الموردين الذين تعهدوا باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وتقول شركة أبل إن سلسلة التوريد الخاصة بها لديها الآن 13.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مع 6.3 جيجاوات أخرى من المقرر أن تصل في المستقبل القريب. وفي الوقت نفسه، تقول سامسونج إنها تتطلع إلى الانتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% في جميع مواقع أعمالها بحلول عام 2027، وأنها تستخدم بالفعل الطاقة الخضراء لتلبية 31% من احتياجاتها. لا يبدو أن شركة Xiaomi قد التزمت بالانتقال بشكل حازم إلى الطاقة المتجددة، في حين تعتقد شركة أوبو أنها لم تصل بعد إلى ذروة انبعاثات الكربون حتى العام المقبل.

إذا كان هناك مكان واحد لا تزال فيه شركة Apple متخلفة عن بقية الصناعة، على الأقل في الوقت الحالي، فهو في مرحلة الإصلاح. حتى نعرف مدى سهولة قيام المستخدم النهائي باستبدال المكونات الشائعة في iPhone 15، على الأقل، ثم تظل شركة Apple سيئة مثل أي شخص آخر. لا تزال منصة إصلاح الخدمة الذاتية الخاصة بها معقدة بشكل محبط، ولا تزال تفرض رسومًا زائدة على الإصلاحات الأساسية. (أو مجرد رفض إصلاح الأجهزة كمقدمة لجعل المشترين يستبدلون أجهزتهم.) وقد قدمت سامسونج قدرًا كبيرًا إلى حد ما حول قابلية الإصلاح في تقريرها الخاص، مشيرة إلى Galaxy S23 كمثال. تجدر الإشارة إلى أن الخبراء في iFixit صنفوا S23 على أنه 4/10 من حيث قابلية الإصلاح، نظرًا لأنه على الرغم من أن البطارية قابلة للاستبدال، إلا أنها ملتصقة أيضًا في مكانها.

من جانبها، تقدم شركة Apple بعض الادعاءات الجريئة إلى حد ما حول استحقاق Watch Series 9 لتصنيفها. وتقول إن الجهاز يتكون من مواد معاد تدويرها أو متجددة بنسبة 30 بالمائة، بما في ذلك علبة مصنوعة من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 بالمائة. تم تصنيع الساعة في مصانع تستخدم طاقة متجددة بنسبة 100%، ويتم شحن نصفها على الأقل عن طريق البحر، وليس عن طريق الجو. وأضافت الشركة أنها لا تدفع فقط مقابل الطاقة النظيفة لصنع أجهزتها، ولكنها استثمرت أيضًا في توليد الطاقة بما يعادل ما قد يستهلكه المستخدمون أثناء شحنها أيضًا.

وقالت الشركة إن خط الأساس لانبعاثات تصنيع الساعة كان 36.7 كجم بناءً على مقاييسها الخاصة. ومن هناك، تمكنت من تقليل تكلفة الانبعاثات من الطاقة تمامًا، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات المواد والعمليات. السلسلة 9، بقدر ما يتعلق الأمر بشركة Apple، تنبعث منها 8.1 كجم فقط في الغلاف الجوي، والتي يتم تعويضها بعد ذلك بأرصدة الكربون.

تستشهد الشركة في موادها بصندوق الاستعادة، وهو مشروع أسسته شركة آبل، والذي يستثمر في “مشاريع إزالة الكربون عالية الجودة والمعتمدة على الطبيعة”. يتم تشغيل صندوق الاستعادة بالشراكة مع منظمة Conservation International وGoldman Sachs وHSBC، لكنه ليس مؤسسة خيرية بالكامل. يصف موقع جولدمان الإلكتروني الخاص الصندوق بأنه مصمم لتحقيق الربح، ويقدم "عائدًا ماليًا محتملاً في المستقبل من أنشطة الحصاد وبيع العقارات".

من الجدير أن نكون ساخرين بشأن شراء الأوفست، خاصة وأن الصناعة ليست نظيفة كما قد تأمل. في وقت سابق من هذا العام، نشرت صحيفة الغارديان تحقيقا حول فيرا، وهي الهيئة التي تتحقق من برامج تعويض الكربون التي تديرها مجموعة واسعة من الشركات الكبرى. ووجدت أن العديد من الاعتمادات التي اشترتها الشركات لتقليل انبعاثاتها لم تترجم إلى إجراءات في العالم الحقيقي على الإطلاق. وأشار التقرير إلى أنه من بين 94.9 مليون رصيد كربون تم شراؤه، لم يكن هناك سوى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات قدرها 5.5 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون). عارضت فيرا هذه النتائج.

ومن الجدير بالذكر أن شركة آبل تتمتع بمكانة متميزة هنا، نظرًا لامتلاكها مبلغًا مذهلاً من النقد في متناول اليد. ويمكنها استخدام هذه القوة للقيام بأنواع من الاستثمارات التي تتصدر العناوين الرئيسية في مجال الطاقة المتجددة والتي قد لا يمتلكها منافسوها. لكن ثرواتها تعد أيضًا هدفًا للنقاد التقدميين، بما في ذلك هيئات مثل Population Matters، الذين يشيرون إلى أن ميزانية التسويق السنوية للشركة وحدها يمكن أن توفر المياه النظيفة لدول الأمم المتحدة الأقل نموًا البالغ عددها 46 دولة.

ولكن، من وجهة نظر عامة، هناك شركة واحدة فقط في مجال الأجهزة المحمولة يمكنها أن تتفوق على شركة Apple في المخاطر الخضراء: Fairphone. إنها لا تزال لاعبًا متخصصًا نسبيًا، ولكنها جعلت من بناء جهاز مسؤول أخلاقيًا وبيئيًا مهمتها التوجيهية. السؤال الكبير هو كم من الوقت سيستغرق جميع اللاعبين الكبار للوصول إلى ما وصلت إليه هذه الشركة الصغيرة الآن.