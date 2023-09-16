أنشيلوتي يكشف موعد عودة فينيسيوس ورأيه في بيلينجهام

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن موعد عودة الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، ورأيه فيما يقدمه لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام.

من المقرر أن يلتقي ريال مدريد بنظيره ريال سوسيداد في الـ10 من مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تصريحات أنشيلوتي:

تحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال سوسيداد، فقال: "اللاعبون الدوليون عادوا للفريق وهم بشكل جيد، مع المزيد من الرغبة والحماس بعدما سجلوا الأهداف ولعبوا مباريات جيدة مع منتخباتهم".

بينما تطرق للحديث عن بيلينجهام، فقال: "الدولي الإنجليزي تابعناه مع دورتموند أنه يمتلك القدرة على أن يكون خطيرًا في الهجوم".

أضاف: "بيلينجهام يشعر بالارتياح في هذا المركز، لما يمتلكه من بنية بدنية مهمة، ولا يمكنني تحديد عدد الأهداف التي يمكنه أن يسجلها".

أضاف: "أظن تقييم جود يكون من خلال ما يفعله على أرض الملعب، ونحن جميعًا نرى مدى تألقه منذ بداية الموسم، من لم يعرفه من قبل، فهو الآن يلعب مع ريال مدريد، ونادٍ مهم، وهو في حالة جيدة، لكن بالنسبة لي لست متفاجئًا بما يقدمه".

بينما تحدث عن إصابة فينيسيوس وموعد عودته: "البرازيلي يتعافى بشكل تدريجي، لا أعرف موعد عودته ولا نريد أن نجازف، لكن في الأسبوع المقبل قد يشارك في التدريبات الجماعية وسيكون ذلك إنجازًا، فإن إصابته من المفترض أن تبعده لأكثر من هذه المدة".

عن مودريتش، قال: "عند تجديده لعقده كان سعيدًا، كما تغير دوره في الفريق، ولكن عندما يشارك يكون له دور قيادي كبير ويحوّل شكل الفريق في الملعب".

أتم المدرب الإيطالي تصريحاته: "تحدثت مع مودريتش، لذلك كان لابد أن يتحمل قليلًا بعض الأمور التي لم يعتاد عليها، فريقنا لديه الكثير من المنافسة في جميع المراكز لكنني أعرف تمامًا ما يمكنه تقديمه وهو يعلم ذلك تمامًا".