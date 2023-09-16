منتخب مصر يحقق ذهبية التتابع سباحة مونو بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية هيراكليون

حقق منتخب مصر للسباحة بالزعانف الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كم 4x تتابع مختلط سباحة مونو بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.

وحقق المنتخب الميدالية بزمن وقدره 1:19:06.7 ،حيث يتكون من محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي وجميلة علي وندى مجدي.

وشهدت منافسات اليوم تحقيق مروان العمراوي الميدالية الذهبية في منافسات 2 كيلو للسباحة بالزعانف المزدوجة رجال وحقق أحمد رضوان الميدالية الفضية في نفس السباق وحققت جميلة علي الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كيلو متر مونو سيدات .

وكانت لوجين شوقي قد حققت ميداليتان وهما الميدالية الذهبية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة والميدالية الفضية لمنافسات 100 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.

وحقق سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية لمنافسات 100 متر مونو رجال.

وحقق أحمد رضوان الميدالية البرونزية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.