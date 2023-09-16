كيفية التقاط لقطة شاشة على ساعة آبل

يمكنك التقاط لقطة شاشة على جهاز iPhone الخاص بك أو جهاز MacBook أو جهاز iPad الخاص بك، سمها ما شئت. ولكن ماذا عن ساعة Apple Watch الخاصة بك؟ إذا كان هناك تنبيه تريد الحفاظ عليه آمنًا، أو كنت تريد إظهار وجه ساعتك المخصص لصديق، فيمكنك القيام بذلك بسهولة دون استخدام جهاز iPhone الخاص بك لالتقاط صورة لساعتك. تحتوي Apple Watch على طريقة مدمجة تجعل التقاط لقطة الشاشة أكثر سهولة - ولا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات لتمكينها. إليك كيفية التقاط لقطة شاشة على Apple Watch.

كيفية إعداد ميزة لقطة الشاشة على ساعة Apple Watch



لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، عليك أولاً تمكين الميزة، والتي يمكنك القيام بها مباشرة من جهازك القابل للارتداء. ما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الساعة واختيار عام، ثم التمرير إلى لقطات الشاشة. قم بالتبديل إلى خيار تمكين لقطات الشاشة.



كيفية إعداد ميزة لقطة الشاشة من جهاز iPhone



يمكنك أيضًا استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإعداد ميزة لقطة الشاشة لساعتك. انتقل إلى تطبيق Watch، وحدد عام، ثم قم بالتمرير لأسفل لتبديل خيار تمكين لقطات الشاشة.



لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، اضغط على Digital Crown والزر الجانبي في الوقت نفسه. سوف يذهبون مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك.

كيفية عرض لقطات شاشة Apple Watch



يمكنك العثور على لقطات شاشة Apple Watch في تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك ضمن أنواع الوسائط في مجلد لقطات الشاشة. إذا كنت ترغب في رؤية لقطات الشاشة هذه على الساعة نفسها، فيمكنك مزامنة الألبوم من جهاز iPhone الخاص بك لعرضها على ساعتك. لتمكين ذلك، انتقل إلى تطبيق Watch، وانقر فوق الصور وحدد مزامنة الصور، ثم انقر فوق مزامنة الألبوم لربط الألبوم الذي تختاره.