أرتا سولار يفاجئ الزمالك بهدفين

أحرز أرتا سولار الهدف الأول والثاني في شباك مرمى الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت في دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

جاء هدف أرتا سولار في الدقيقة 47 ليعلن أولى أهداف اللقاء قبل ان يضيف الفريق الجيبوتي الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.