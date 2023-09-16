هل يمكن تناول البيض يوميًا؟.. طبيب يوضح

يحتوي البيض على العديد من العناصر الدقيقة المفيدة للصحة والجسم، فهو يحتوي على بروتين سهل الهضم، واللوتين، وهو مفيد للغاية للعيون والجلد والقلب، وفيتامينات A وD وE، الضرورية للحماية من الشيخوخة المبكرة، ولكن هل من الممكن تناول البيض كل يوم دون أي شروط، لأنه، من بين أمور أخرى، يحتوي أيضًا على الكثير من الدهون؟

على مسألة ما إذا كان من الممكن تناول البيض كل يوم، أجاب عالم الغدد الصماء وأخصائي التغذية فاديم كريلوف على صفحات الصحافة، وبحسب الطبيب، يمكنك تناول سبع بيضات أسبوعياً بأمان.

ويقولون مؤخرًا أنه يمكنك تناول 12 قطعة في الأسبوع. ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد ذلك بشكل مؤكد، وأوضح الخبير أن القاعدة هي بيضة واحدة على الإفطار أو الغداء كل يوم.

وبدلا من بيضة واحدة كل يوم، وفقا لخبير التغذية، يمكنك طهي 3 بيضات مخفوقة على الإفطار مرتين في الأسبوع على الإفطار ومن الأفضل عدم تناول البيض المخفوق في المساء، وأشار الطبيب إلى أنه بعد تناول مثل هذا الطبق ليلاً "تتخمر الدهون في الأمعاء، وهذا مضر بالنوم.

تظهر بعض الدراسات العلمية أن تناول بيض الدجاج ليس مجرد شيء يمكنك تناوله كل يوم، بل إنه يعطي فوائد صحية معينة. نشرت مجلة القلب بيانات حصل عليها متخصصون صينيون وبريطانيون تشير إلى أن عادة تناول البيض مفيدة لصحة الأوعية الدموية. وجد الباحثون أن تناول بيضة واحدة يوميا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 26%.

في السابق، كتب MedicForum أن بعض الخبراء يعتبرون أنه من المفيد تناول بيضتين كل يوم من خلال تناول بيضتين دجاج يوميا، يتلقى الجسم الكمية المثالية من الكولين، وهي مادة ضرورية لنشاط الدماغ وتساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.