تضامن الشيوخ: قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد متابعة الرئيس لحال الشارع المصري

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، باصدار حزمة قرار تعزز من الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا وتضررا من موجات التضخم ، تؤكد متابعته المستمرة لحال الشارع المصري واوضاع هذه الفئات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما يعانيه العالم أجمع من أزمة اقتصادية طاحنة إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت "إسحق" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن زيادة الحد الادني للأجور والمعاشات وزيادة عدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بمثابة تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف لتوفير الحقوق الاجتماعية للمواطنين وحماية الطبقات الأكثر احتياجا من موجات الغلاء، موضحة ان كلمة الرئيس اليوم اتسمت بالحميمية كما اعتدنا من سيادته كأب يتحدث لأبنائه .

كلمة الرئيس كانت كاشفة وواضحة بحجم ما يعانيه المواطن

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس كانت كاشفة وواضحة بحجم ما يعانيه المواطن بسبب ارتفاع الأسعار، وأكدت أيضا ان الرئيس السيسي يسير وفق استراتيجية واضحة عنوانها المواطن فى المقام الاول ، وأنه رقم مهم فى معادلة الرئيس السيسي دائما ، فمنذ تولي سيادته مقاليد الحكم وهو يعمل على النهوض بالمواطن فى كافة المجلات وكافة المستويات.

واختتمت إن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في القرى والريف، ووضع الريف المصري على خريطة التنمية بعدما عانى على مدار عقود من التهميش بسبب عدم قدرة الدولة وغياب الإرادة السياسية، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة لكل مواطن.