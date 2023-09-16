X يكافح انتحال الشخصية بالتحقق من الهوية الحكومية

أطلقت X خدمة التحقق من الهوية الحكومية لمشتركي X Premium المدفوعين، بعد ظهور أدلة في أغسطس على أن الميزة قادمة، حسبما أفاد موقع TechCrunch.

تم إطلاق الخدمة، التي تبدو اختيارية، في "العديد من البلدان" بما في ذلك الولايات المتحدة، ولكنها غير متاحة حاليًا في الاتحاد الأوروبي (EU)، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، والمملكة المتحدة.

وفي صفحة مركز المساعدة الجديدة، قال X إن التحقق هو "لأغراض السلامة والأمن" و"لمنع انتحال الهوية". ويمكن استخدامه أيضًا لفحص المحتوى المناسب للعمر في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، سيحصل المستخدمون على مزايا مثل الدعم ذي الأولوية، إلى جانب علامة مرئية توضح أنه تم التحقق من هويتك (على الرغم من أنه فقط إذا نقر شخص ما على علامة الاختيار الزرقاء). في المستقبل، تخطط X لتسريع مراجعات Premium للمستخدمين الذين يقومون بالتحقق باستخدام بطاقة الهوية.

دخلت الشبكة الاجتماعية في شراكة مع Au10tix، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في التحقق من الهوية. يتطلب منك X التحقق من نموذج الموافقة الذي يسمح "لـ X وAu10tix [باستخدام] صور هويتي وصورتي الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية المستخرجة، لتأكيد هويتي ولأغراض السلامة والأمن ذات الصلة بـ X، بما في ذلك منع انتحال الشخصية." قد تقوم Au10tix بتخزين هذه البيانات لمدة تصل إلى 30 يومًا.

بعد أن اشترى Elon Musk شركة X (ثم تويتر)، أعلن أنه سيتم تجديد برنامج التحقق وسيتم منح الشارات فقط للمستخدمين المدفوعين. واجه البرنامج الجديد مشاكل منذ البداية، وذلك بفضل مشكلات مثل انتحال الشخصية المتفشي وعلامات الاختيار التي يتم تعيينها للمحتالين والروبوتات. تم تعديل البرنامج لاحقًا لإعطاء علامات التحقق للمؤسسات الكبيرة والمستخدمين الذين لديهم ملايين المتابعين.

لا يجري X عمليات التحقق من الهوية بنفسه، باستثناء الإجراءات الوقائية للمؤسسات التي تم التحقق منها. وفي الوقت نفسه، تعلن Au10tix عن "التحقق لمدة 8 ثوانٍ دون مشاركة بشرية جزئية" و"التقنية الأولى من نوعها التي تكشف أنماط الاحتيال الاصطناعي على مستوى العالم". وتقول الشركة إنها عملت سابقًا مع شركات مثل Google وPayPal وUber.

في الشهر الماضي، غيرت X سياستها بإضافة القدرة على التقاط معلومات معينة للمستخدم، ولكن لديها سجل متقلب فيما يتعلق بالخصوصية. قالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مؤخرًا إن إيلون ماسك "ربما يكون قد عرّض خصوصية البيانات وأمنها للخطر" في X، ويقال إنه كان يحقق مع الشركة وماسك منذ مارس.