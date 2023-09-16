المواجهات المباشرة بين ويستهام يونايتد و مانشيستر سيتي في الدوري الانجليزي

في مواجهة من العيار الثقيل يستضيف فريق وستهام يونايتد على ملعبه بالعاصمة البريطانية لندن حامل لقب بطولة الدوري الأنجليزي في المواسم الثلاث الأخيرة فريق مانشيستر سيتي في واحدة من المباريات التي تحمل طابع الاثارة والندية بين الفريقين اللذين يعدا من فرق مقدمة الدوري الأنجليزي.

فريق ويستهام يونايتد يعد احد المفاجات السارة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعدما نجح خلال الجولات الاربعة الماضية في تحقيق ١٠ نقاط من أصل ١٢ نقطة بعد الفوز في ثلاث مباريات على تشيلسي وبرايتون و لوتون تاون بعدما تعادل في الجولة الاولى مع بورنموث ليعيد الفريق اللندني امجاده في الستينات ويحتل المركز الثاني مشاركة مع ليفربول .

اما مانشيستر سيتي فهو يواصل العزف منفردا على قمة الدوري الأنجليزي بعدما كان الفريق الوحيد الذي يحقق أربعة انتصارات متتالية على بيرنلي و مانشيستر يونايتد و شيفيلد يونايتد و فولهام ليحتل القمة منفردا برصيد ١٢ نقطة وسط تألق معتاد لنجمه ايرلينج هالاند .

تاريخ المواجهات بين ويستهام يونايتد و مانشيستر سيتي

التقي ويستهام مع مانشيستر سيتي

التقي ويستهام يونايتد مع مانشيستر سيتي اجمالا عبر تاريخهما في ١١١ مباراة فاز ويستهام يونايتد في ٣٤ مباراة بينما فاز مانشيستر سيتي في ٥٩ مباراة بينما احتكم الفريقين الى التعادل في ١٨ مباراة وسجل ويستهام يونايتد ١٤٣ هدف وسجل مانشيستر سيتي ٢٠٠ هدف .

اما عن المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويستهام يونايتد فقد كانت ٥٥ مباراة فاز ويستهام يونايتد في ٢٤ مباراة وتعادل الفريقين في ١٣ مباراة وتعادلا في ١٨ مباراة وسجل ويستهام يونايتد ٨٠ هدف بينما سجل مانشيستر سيتي ٧٧ هدف .

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين مانشيستر سيتي و ويستعام يونايتد

١٧ يوليو ٢٠١٩ مانشيستر سيتي - ويستهام : ٤ / ١

١٠ اغسطس ٢٠١٩ ويستهام - مانشيستر سيتي : ٠ / ٥

١٩ فبراير ٢٠٢٠ مانشيستر سيتي - ويستهام : ٢ / ٠

٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ ويستهام - مانشيستر سيتي : ١ / ٠

٢٧ فبراير ٢٠٢١ مانشيستر سيتي - ويستهام : ٢ / ١

٢٧ اكتوبر ٢٠٢١ ويستهام- مانشيستر سيتي : ٠ / ٠

٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ مانشيستر سيتي - ويستهام : ٢ / ١

٥ مايو ٢٠٢٢ ويستهام - مانشيستر سيتي: ٢ / ٢

٧ اغسطس ٢٠٢٢ ويستهام - مانشيستر سيتي : ٠ / ٢

٣ مايو ٢٠٢٣ مانشيستر سيتي - ويستهام : ٣ / ٠