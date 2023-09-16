إزالة حالتين تعد بالبناء المخالف بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بإزالة فورية لغرفتين بالطوب الأحمر لدور ثان علوي بدون ترخيص، على مساحة ٣٠ متر تقريبًا وذلك في منطقة العقايلة

وتمكنت الحملة من إزالة غرفتين بالطوب الأحمر لدور ثالث بدون ترخيص على مساحة ٣٥ متر تقريبًا، وذلك في منطقة القرقرة، وتمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

وجدير بالذكر أن قري القنطرة غرب هي من أكثر الأماكن التي يحدث عليها تعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية