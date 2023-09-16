قنا تنظم حملة لرفع المخلفات والقمامة من الطرق الرئيسية بالرحمانية

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات واكوام القمامةبمدخل القرية والطريق السريع، وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب طريق المشروع ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، وذلك بكافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

وشدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفاً ان هذا لا يأتى الا بالثمار المرجوه منه و بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى، مشيراً إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.