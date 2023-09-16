محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا أمام ولفرهامبتون

يواصل المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تسطير التاريخ مع فريقه خلال الفترة الحالية، بعد المواسم المميزة التي قدمها مع الريدز خلال الفترة الماضية.

واستطاع صلاح صناعة هدفين أمام الذئاب، في المواجهة التي شهدها ملعب مولينو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر البريميرليج لهذا الموسم.

وانتهت المباراة بفوز الريدز بنتيجة 3/1، على الرغم من تقدم ولفرهامبتون في أول دقائق المباراة.

وكشفت شبكة الإحصائيات "سكواكا" العالمية، أن الدولي المصري نجح في تخطي رياض محرز، بعدما أصبح أكثر لاعب إفريقي صناعى للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 63 مساهمة تهديفية بشكل مباشر.

ونجح "مو" في الانضمام إلى ستيفن جيرارد، أسطورة الريدز، ليصبح ثاني لاعب يساهم في 200 هدف بالدوري الإنجليزي.

وأكدت شبكة "أوبتا" إن محمد صلاح أصبح رابع لاعب يصنع في 5 مباريات متتالية بالمسابقة الإنجليزية، بعد موزي ليزت، وسيسك فابريجاس، وجيرارد ديلفو.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 13 نقطة، بينما يحل وولفرهامبتون في المركز الـ 15 بـ 3 نقاط.