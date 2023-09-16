شوط أول سلبي بين الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

أنتهى الشوط الأول بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأهدر يوسف أوباما فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة ضعيفة استطاع حارس أرتا سولار التصدي لها في أخطر فرص الأبيض خلال اللقاء ضد أرتا سولار في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.



تشكيل الزمالك:



في حراسة المرمى : محمد صبحي

في خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

في خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.



بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.

