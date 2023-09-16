نادي بنى سويف ينجح في ضم اللاعب ميسى لصفوفه

نجح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف بقيادة أحمد معوض، المدير الفني في ضم اللاعب عبدالله أحمد وشهرته "ميسي" صانع ألعاب أسمنت أسيوط.

يأتي ذلك في إطار استعدادات بني سويف للموسم الجديد بالقسم الثالث، حيث من المقرر مشاركته بالمجموعة الرابعة.

وجاء انضمام ميسي إلى بني سويف في إطار الانتقال الحر، بعد رحيله من أسمنت أسيوط بنهاية الموسم الماضي.

عبدالله ميسي من أبناء محافظة بني سويف، حيث بدأ مسيرته مع تليفونات بني سويف ثم لعب للعديد من الأندية مثل الواسطى وبني عبيد والمصرية للاتصالات ومركز شباب سمسطا، وصعد مع أسمنت أسيوط للقسم الثاني.

الجدير بالذكر أن بني سويف خاض عدة مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد بالقسم الثالث.

باشراف عضو مجلس الادارة إبراهيم الشيمي